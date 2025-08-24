Ковач о 3:3 с «Санкт-Паули»: «Боруссия» не показала того, что нужно, для победы. Когда ведешь 3:1, нельзя допускать ничьей"

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.75
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.30
П2
3.11
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.41
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
6.93
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.23
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.79
П2
1.91
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.91
П2
5.20
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.55
П2
3.33
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2

Ковач о 3:3 с «Санкт-Паули»: «Боруссия» не показала того, что нужно, для победы. Когда ведешь 3:1, нельзя допускать ничьей"

«Санкт-Паули» сыграл очень дисциплинированно, что усложнило нам задачу. Мы забили голы благодаря индивидуальному мастерству.

Источник: Спортс"

Когда ведешь 3:1, нельзя допускать, чтобы счет стал 3:3. «Санкт-Паули» заслужил ничью. Поздравляю Алекса (Блессин, тренер «Санкт-Паули» — Спортс«) и его парней. Мы не показали того, что нужно, для победы на “Миллернторе”, — сказал тренер дортмундской “Боруссии”.