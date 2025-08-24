Когда ведешь 3:1, нельзя допускать, чтобы счет стал 3:3. «Санкт-Паули» заслужил ничью. Поздравляю Алекса (Блессин, тренер «Санкт-Паули» — Спортс«) и его парней. Мы не показали того, что нужно, для победы на “Миллернторе”, — сказал тренер дортмундской “Боруссии”.
Ковач о 3:3 с «Санкт-Паули»: «Боруссия» не показала того, что нужно, для победы. Когда ведешь 3:1, нельзя допускать ничьей"
«Санкт-Паули» сыграл очень дисциплинированно, что усложнило нам задачу. Мы забили голы благодаря индивидуальному мастерству.