«После пенальти игра разделилась на до и после. До того, как я начал хватать, фолил игрок “Зенита”. Почему-то не отмотали до этого момента». Кагермазов из «Махачкалы» о

— Скажу так: я не привык оправдываться. Наверное, придержал. Во-первых, я считаю, что он был очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть, почему-то судья не рассмотрел, как в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До того, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали до этого момента. Именно вот отрезок со мной смотрели. Еще раз скажу: оправдываться не хочу. Раз поставили пенальти, у нас есть ВАР, значит, судья был уверен.