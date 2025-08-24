«После пенальти игра разделилась на до и после. До того, как я начал хватать, фолил игрок “Зенита”. Почему-то не отмотали до этого момента». Кагермазов из «Махачкалы» о

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
0
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
11.00
П2
1.09
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.77
П2
1.78
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.31
П2
2.43
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.99
П2
7.00
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.35
П2
2.10
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.66
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.76
П2
1.33
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2

«После пенальти игра разделилась на до и после. До того, как я начал хватать, фолил игрок “Зенита”. Почему-то не отмотали до этого момента». Кагермазов из «Махачкалы» о

Полузащитник махачкалинского «Динамо» высказался после игры 6-го тура РПЛ.

— Начали вроде неплохо матч. Какой момент стал переломным?

— Переломный — пенальти, конечно. Но у соперника и до него были хорошие моменты. Они и у нас были, пусть не такие явные, но игра была неплохая с нашей стороны. После пенальти на до и после разделилась игра.

— В интернете разные мнения по поводу назначения пенальти. Ты, как непосредственный участник эпизода, что думаешь?

— Скажу так: я не привык оправдываться. Наверное, придержал. Во-первых, я считаю, что он был очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть, почему-то судья не рассмотрел, как в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До того, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали до этого момента. Именно вот отрезок со мной смотрели. Еще раз скажу: оправдываться не хочу. Раз поставили пенальти, у нас есть ВАР, значит, судья был уверен.

— Показалось, что захват очень явный был. То есть ты не одно движение сделал, а несколько раз его схватил.

— Конечно, не было нескольких движений. Но я придержал, что здесь скажешь. Придержал его, но еще раз говорю, если тогда по правилам, то надо смотреть весь эпизод. Просто две секунды надо было еще отмотать и посмотреть.

— А вообще ты изначально позицию проиграл, поэтому пришлось удерживать Эраковича?

— Получилось так, что изначально со мной стоял Луис Энрике. Сделали смену, Эракович прибежал с центра поля, передо мной встал и выиграл позицию. Это самая главная ошибка. Дальнейший захват — это уже последствия, — сказал Кагермазов.