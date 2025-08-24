«После пенальти игра разделилась на до и после. До того, как я начал хватать, фолил игрок “Зенита”. Почему-то не отмотали до этого момента». Кагермазов из «Махачкалы» о

— Начали вроде неплохо матч. Какой момент стал переломным?
— Переломный — пенальти, конечно. Но у соперника и до него были хорошие моменты. Они и у нас были, пусть не такие явные, но игра была неплохая с нашей стороны. После пенальти на до и после разделилась игра.
— В интернете разные мнения по поводу назначения пенальти. Ты, как непосредственный участник эпизода, что думаешь?
— Скажу так: я не привык оправдываться. Наверное, придержал. Во-первых, я считаю, что он был очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть, почему-то судья не рассмотрел, как в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До того, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали до этого момента. Именно вот отрезок со мной смотрели. Еще раз скажу: оправдываться не хочу. Раз поставили пенальти, у нас есть ВАР, значит, судья был уверен.
— Показалось, что захват очень явный был. То есть ты не одно движение сделал, а несколько раз его схватил.
— Конечно, не было нескольких движений. Но я придержал, что здесь скажешь. Придержал его, но еще раз говорю, если тогда по правилам, то надо смотреть весь эпизод. Просто две секунды надо было еще отмотать и посмотреть.
— А вообще ты изначально позицию проиграл, поэтому пришлось удерживать Эраковича?
— Получилось так, что изначально со мной стоял Луис Энрике. Сделали смену, Эракович прибежал с центра поля, передо мной встал и выиграл позицию. Это самая главная ошибка. Дальнейший захват — это уже последствия, — сказал Кагермазов.