Быстров о рекорде Овечкина: «Это “бомба”, что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»

— Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся — потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить — и все волнение уйдет, ха-ха!
— Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?
— Мне их хватает в жизни — и одного, и второго (во время беседы Аршавин прошел мимо, увидел интервью и засмеялся: «Отпустите его — он так домой никогда не попадет!»). Еще и ролики их смотреть — ну его нафиг, ха-ха! Я же не самоубийца!
— О чем бы вы сами спросили Овечкина?
— Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.
— Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?
— Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.
— Знакомы с ним?
— Выпивали пару раз в общей компании.
— Какое впечатление произвел?
— Отличное! — сказал бывший полузащитник сборной России.