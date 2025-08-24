Быстров о рекорде Овечкина: «Это “бомба”, что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»

— Мне их хватает в жизни — и одного, и второго (во время беседы Аршавин прошел мимо, увидел интервью и засмеялся: «Отпустите его — он так домой никогда не попадет!»). Еще и ролики их смотреть — ну его нафиг, ха-ха! Я же не самоубийца!