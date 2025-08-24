Быстров о рекорде Овечкина: «Это “бомба”, что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.25
П2
2.02
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.60
П2
3.20
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.75
П2
4.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.60
X
2.25
П2
2.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
1.68
П2
4.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
1.68
П2
7.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
1
:
Ланс
2
Все коэффициенты
П1
101.00
X
15.00
П2
1.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.61
П2
4.61
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
7.38
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.70
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.80
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.70
П2
2.16
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.25
X
5.80
П2
1.33
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Быстров о рекорде Овечкина: «Это “бомба”, что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»

— Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте — тоже?

Источник: Спортс"

— Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся — потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить — и все волнение уйдет, ха-ха!

— Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?

— Мне их хватает в жизни — и одного, и второго (во время беседы Аршавин прошел мимо, увидел интервью и засмеялся: «Отпустите его — он так домой никогда не попадет!»). Еще и ролики их смотреть — ну его нафиг, ха-ха! Я же не самоубийца!

— О чем бы вы сами спросили Овечкина?

— Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.

— Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.

— Знакомы с ним?

— Выпивали пару раз в общей компании.

— Какое впечатление произвел?

— Отличное! — сказал бывший полузащитник сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше