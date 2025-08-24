Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Реал Сосьедад
0
:
Эспаньол
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.70
П2
1.20
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
4
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
0
:
Балтика
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.68
П2
7.62
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.59
П2
2.17
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.80
П2
1.34
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Наверное, это меня жизнь учит где-то молчать. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»

"Желание играть есть, но чем больше проигрываешь, тем больше оно исчезает. Я столько в жизни не проигрывал. Но, наверное, это меня жизнь учит где-то молчать, заводиться в нужных моментах, помогать ребятам.

"Желание играть есть, но чем больше проигрываешь, тем больше оно исчезает. Я столько в жизни не проигрывал. Но, наверное, это меня жизнь учит где-то молчать, заводиться в нужных моментах, помогать ребятам. Главное, чтобы они вокруг меня становились лучше. Я сделаю все, чтобы эти ребята заиграли. Главный тренер их раскрывает, еще пару на подходе.

Просто хочется еще пару мастеровитых ребят, чтобы играть здесь и сейчас и за что-то бороться. А я себе отмерил этот год, а дальше посмотрим«, — сказал форвард “Акрона” после гола в ворота ЦСКА.

Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
