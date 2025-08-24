Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Наверное, это меня жизнь учит где-то молчать. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»

"Желание играть есть, но чем больше проигрываешь, тем больше оно исчезает. Я столько в жизни не проигрывал. Но, наверное, это меня жизнь учит где-то молчать, заводиться в нужных моментах, помогать ребятам. Главное, чтобы они вокруг меня становились лучше. Я сделаю все, чтобы эти ребята заиграли. Главный тренер их раскрывает, еще пару на подходе.