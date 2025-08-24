Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
0
:
Реал
1
П1
51.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
2.75
X
1.97
П2
10.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
1
:
Парма
0
П1
1.09
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Монако
0
П1
4.72
X
1.80
П2
4.72
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

«Если Риера возглавит “Спартак”, это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире, это мнение тех, кто понимает футбол». Агент об испанце из «Целе»

— Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы. У него опыт игры в больших клубах: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос».

Источник: Спортс

— Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы. У него опыт игры в больших клубах: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он знает много языков, может работать с футболистами разных национальностей. Он учился у большого тренера — у Фатиха Терима. Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны.

С «Целе» у него была классная игра против «Фиорентины» в гостях. Тогда у команды Альберта было владение мячом в 63%.

Он станет большим тренером — это не только мое мнение, но и тех, кто понимает футбол. Вопрос времени, когда Риера возглавит большой клуб.

— В России есть мнение, что если Риера придет в «Спартак», то он будет под влиянием российских агентов.

— Я представитель Риеры. Других агентов нет, — заявил Энди Бара, руководитель агентства Niagara Sports.