«Если Риера возглавит “Спартак”, это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире, это мнение тех, кто понимает футбол». Агент об испанце из «Целе»

— Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы. У него опыт игры в больших клубах: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он знает много языков, может работать с футболистами разных национальностей. Он учился у большого тренера — у Фатиха Терима. Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны.