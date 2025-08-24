«Локомотив» за 250 млн рублей покупает Олейникова у «Крыльев Советов» (Иван Карпов)

В прошлом сезоне полузащитник провел 25 игр в Мир РПЛ и забил 6 голов. В этом сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата и результативных действий не совершил.
Подробно со статистикой 27-летнего Олейникова можно ознакомиться здесь.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Крылья Советов» получат 250 миллионов рублей. Московскому клубу будет предоставлена рассрочка на полтора года.
