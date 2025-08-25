Винисиус забил в Ла Лиге впервые с апреля. Вингер «Реала» прервал 7-матчевую безголевую серию

Ранее Винисиус не забивал в Ла Лиге 7 матчей подряд — последний гол вингера был забит в матче с «Валенсией» (1:2) 5 апреля.
Подробную статистику Винисиуса можно найти здесь.
Вингер «Реала» отличился в добавленной ко второму тайму время матча с «Овьедо» (3:0) во 2-м туре чемпионата Испании. Также бразилец отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.
