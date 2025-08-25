Ричмонд
«Заболотный — один из лучших в России по проценту сохранения мяча и верховым единоборствам. Люди могут смеяться, но 10 мячей забивает за сезон». Фоменко о форварде «Спартака»

Нападающий «Спартака» не забил ни одного мяча в четырех матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Над Заболотным иронизируют некоторые болельщики, но он играл в «Зените», ЦСКА, перешел в «Спартак». Забивал за сборную. В чем феномен? Плохого форварда ведь не возьмут три топ-клуба.

— Вопрос в работе. Антон — профессионал от и до. Сколько, сколько он пашет!

Люди могут смеяться, но Антон свои 10 мячей за сезон забивает. Он один из лучших в России по проценту сохранения мяча и верховым единоборствам.

Можно смеяться, но кто сильнее его в этих компонентах?

— Кто смеются, не понимают футбол?

— Кому-то нравятся пироги, кому-то — торты. Кому-то нравится игра Антона, а кому-то — нет.

Но он полностью устраивал наш тренерский штаб в «Сочи» и в ЦСКА. У него хорошая футбольная карьера.

Люди, которые его брали в «Спартак», разбирали его качества. Значит, их устроило. Станкович увидел его качества. Так что Антон — молодец, — сказал бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко.