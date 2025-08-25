Ричмонд
Александр Мостовой: «Краснодар» выглядит основным фаворитом в РПЛ, хотя такое говорили про «Локомотив» неделю назад. Пенальти в ворота «Крыльев» не было — ошибка арбитров"

На данный момент команда тренера Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 15 очков в 6 матчах.

Источник: Спортс"

«Никто не ожидал, что “Краснодар” разгромит “Крылья Советов” со счетом 6:0. Казалось, что самарцы вроде встрепенулись в начале сезона.

Первые два гола — это грубейшие ошибки игрока самарской команды. Нельзя терять такие мячи. Что касается пенальти, его точно не было, но это ошибка арбитров. После трех голов все было понятно.

"Краснодар является действующим чемпионом, поэтому не вижу ничего удивительного, что он сейчас лидирует.

Пока что он выглядит основным фаворитом в сезоне, хотя неделю назад такое говорили про «Локомотив», — сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

У «Краснодара» — 15 очков после после шести туров. Лучший старт в истории.