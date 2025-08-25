Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.71
П2
7.75
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2

Бабаев о лимите в РПЛ: «Хотелось, чтобы клубы и лига получили право голоса. Мы могли бы поделиться экспертизой, торопиться не очень правильно»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Источник: Спортс"

Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

"Мне хотелось бы, конечно, открытого диалога. Мне кажется, мы могли бы поделиться экспертизой.

Мы не говорим о том, что лимит не нужен. Мы говорим о том, что надо все проанализировать, взвесить и принять правильное решение.

Торопиться в этом вопросе, на мой взгляд, не очень правильно. И мне хотелось бы, чтобы право голоса получили и клубы, и лига", — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.