Арриго Сакки: «Ошибался тот, кто думал, что нескольких трансферов будет достаточно для “Милана”. Аллегри нужно время сплотить команду и привить стиль — клуб обязан поддержать тренера и игроков»

«Кремонезе», безусловно, уступал в мастерстве, но все же забил два гола и выиграл матч. В футболе, особенно в Серии А, решают характер, командный дух, готовность идти на жертвы и организованность. У «Кремонезе» были эти качества, а у «Милана» — еще нет.