Арриго Сакки: «Ошибался тот, кто думал, что нескольких трансферов будет достаточно для “Милана”. Аллегри нужно время сплотить команду и привить стиль — клуб обязан поддержать тренера и игроков»

«Милан» проиграл «Кремонезе» (1:2) в матче первого тура сезона Серии А.

Источник: Спортс"

"Считаю, что Массимилиано Аллегри нужно время, чтобы сплотить команду и привить ей свой стиль игры. Думаю, что клуб обязан поддерживать тренера и игроков.

Поражение в первом матче сезона — это неприятно. Болельщики, конечно, разочарованы, но я верю, что характер закаляется в трудностях.

Тот, кто думал, что нескольких трансферов будет достаточно, чтобы «Милан» восстановился после провала в прошлом сезоне, явно ошибался.

«Кремонезе», безусловно, уступал в мастерстве, но все же забил два гола и выиграл матч. В футболе, особенно в Серии А, решают характер, командный дух, готовность идти на жертвы и организованность. У «Кремонезе» были эти качества, а у «Милана» — еще нет.

Давайте дадим им время, и я уверен, что Аллегри возьмет ситуацию под контроль«, — сказал бывший главный тренер “Милана” Арриго Сакки.