Гасилин о Морено в «Сочи»: «Не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов. Нужно дать поработать нашему специалисту»

"Я уже давно здесь сигнализирую, что все возможные нити Роберт Морено потерял еще в прошлом сезоне.
Я не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов.
Зачем давать Морено столько шансов? Он не управляет командой. Они набрали одно очко в матче с «Динамо», где они должны были проиграть.
Здесь нет идеи, нет тренерской команды. Они пропустили 17 мячей. Морено хочет играть в привлекательный футбол низом, но он у него не получается.
И самое главное — нет результата. Мое мнение, что на паузу на игры сборных уже нужно дать поработать нашему специалисту«, — сказал бывший футболист “Зенита” Алексей Гасилин.