Лепсая об Энрике в «Зените»: «Изначально не ждал феерии, называл трансфер неоднозначным. Как говорил Аршавин: ваши ожидания — ваши проблемы»

— Помните, как говорил Андрей Сергеевич Аршавин: ваши ожидания — это ваши проблемы.
Так вот я изначально не ждал никакой феерии от Энрике в «Зените», называл этот трансфер неоднозначным.
Те люди, которые на него надеялись, пусть вам и объяснят суть его проблем.
— Станет ли предстоящий вызов в сборную Бразилии эмоциональным толчком для Энрике?
— Мне непонятно его текущее состояние, я не знаю психологию Энрике, — сказал футбольный функционер Теймураз Лепсая.
Семак превращает Энрике в посредственность.