Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.71
П2
7.75
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.41
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2

Лепсая об Энрике в «Зените»: «Изначально не ждал феерии, называл трансфер неоднозначным. Как говорил Аршавин: ваши ожидания — ваши проблемы»

Бразильский вингер не сделал ни одного результативного действия в четырех матчах этого сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Помните, как говорил Андрей Сергеевич Аршавин: ваши ожидания — это ваши проблемы.

Так вот я изначально не ждал никакой феерии от Энрике в «Зените», называл этот трансфер неоднозначным.

Те люди, которые на него надеялись, пусть вам и объяснят суть его проблем.

— Станет ли предстоящий вызов в сборную Бразилии эмоциональным толчком для Энрике?

— Мне непонятно его текущее состояние, я не знаю психологию Энрике, — сказал футбольный функционер Теймураз Лепсая.

Семак превращает Энрике в посредственность.