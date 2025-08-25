Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.71
П2
7.75
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.41
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2

Хоссейннежад из «Махачкалы» о лимите: «Хорошее нововведение, оно пойдет на пользу РПЛ. В лигу будут приезжать качественные легионеры»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Источник: Спортс"

Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

"Думаю, это хорошее подспорье к тому, что лимит будет ужесточен. В лигу будут приезжать более качественные легионеры и играть за другие команды.

Поэтому я считаю, что это хорошее нововведение, и оно пойдет только на пользу РПЛ«, — сказал полузащитник “Динамо” Махачкала Мохаммад Хоссейннежад.