Невилл об игре «МЮ» против «Фулхэма»: «Оптимизм пошатнулся — старые шрамы снова открылись. Вратарь действует неуверенно, в центре полузащиты нужно решить вопросы»

"Мой оптимизм немного пошатнулся, потому что мне показалось, что старые шрамы снова открылись.
Думаю, что вратарь по-прежнему действует очень неуверенно после подач с угловых, и так продолжаться не может, потому что из-за этого нарастает напряжение.
Кроме того, думаю, что клубу нужно решить кое-какие вопросы в центре полузащиты.
Мне бы хотелось думать, что Кобби Майну мог бы сделать шаг вперед, но очевидно, что на данный момент Рубен Аморим его не использует«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед” Гари Невилл.