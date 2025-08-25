Ричмонд
Губерниев о словах Дзюбы про необходимость усиления «Акрона»: «Это не его дело. Пускай купит клуб и занимается трансферами — будет “Нью Акрон Юнайтед” или “Нью Акрон Сити”

После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

Источник: Спортс"

— Не кажутся ли странными такие слова, вряд ли же стоило ждать от «Акрона» чемпионства и огромных трат?

— С одной стороны, Дзюба — максималист. С другой стороны, может, в клубе нет денег или есть еще причины.

Это не его дело. Пускай купит «Акрон» и занимается трансферами, будет играющий владелец. Еще и вместе с холдингом и всеми активами.

Денег может не хватить, даже при всех заработках Дзюбы, надо попытаться объединиться с кем‑нибудь из партнеров. И тогда пусть покупает, продает, выходит на поле, говорит о победах. А «Акрон» станет «Нью Акрон Юнайтед» или «Нью Акрон Сити», — сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4−5 игроков».