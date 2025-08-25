Ричмонд
«Дзюба бьет в колокола, призывает решать задачи — иначе “Акрон” свалится. Артем понимает больше, чем некоторые спортивные директора, может». Селюк о словах форварда про состав команды

В воскресенье тольяттинский клуб уступил ЦСКА (1:3) в 6-м туре Мир РПЛ. После матча Дзюба обратился к руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

Источник: Спортс"

«Дзюба — это специальный футболист, который может говорить все что угодно. Дзюба — рекордсмен во всех направлениях, он может говорить. Ибрагимович тоже в свое время много говорил, Роналду в “Аль-Насре” заявляет, что нужно укрепление. Артем говорит объективно: “Акрону” действительно нужно усиление. Могу поспорить, что “Акрон” не повторит результат прошлого сезона в этом году.

Дзюба часто говорит правильные вещи. Мне Дзюба импонирует, единственный момент — когда они со Слуцким были. Сейчас Слуцкий в Китае, и у Дзюбы все нормально. Он как лидер и как человек, который понимает, может быть, даже больше, чем некоторые спортивные директора, доносит мысль, что для того, чтобы закрепить успех, нужны футболисты.

В прошлом году «Акрон» зашел в РПЛ, на него не особо обращали внимание — они стрельнули. В этом году будет сложнее. Как я и сказал, не думаю, что они смогут повторить девятое место прошлого сезона. Дзюба не хочет быть в команде, которая будет бороться за выживание или играть в стыковых матчах. Другое дело, что в помощь Дзюбе работает не спортивный директор «Акрона», а тренеры Шпилевский и Морено. Их работа показывает, что Артем может спать спокойно, пока они руководят своими командами.

У «Акрона» впереди сложные матчи: «Балтика», «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Зенит». Команда через три-четыре тура будет в зоне стыков или вылета. Только в 12-м туре у «Акрона» будет шанс в матче с «Пари НН» — игра за шесть очков. Из этих пяти туров, если очка три увезут — уже неплохо. Артем не зря все это говорит: он бьет в колокола, призывает решать задачи, иначе команда свалится. Для Дзюбы и его имиджа ничего хорошего — быть в команде, которая вылетит из РПЛ", — сказал футбольный агент.