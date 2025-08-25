«Дзюба бьет в колокола, призывает решать задачи — иначе “Акрон” свалится. Артем понимает больше, чем некоторые спортивные директора, может». Селюк о словах форварда про состав команды

В прошлом году «Акрон» зашел в РПЛ, на него не особо обращали внимание — они стрельнули. В этом году будет сложнее. Как я и сказал, не думаю, что они смогут повторить девятое место прошлого сезона. Дзюба не хочет быть в команде, которая будет бороться за выживание или играть в стыковых матчах. Другое дело, что в помощь Дзюбе работает не спортивный директор «Акрона», а тренеры Шпилевский и Морено. Их работа показывает, что Артем может спать спокойно, пока они руководят своими командами.