Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»

«Такое ощущение, что [у “Ливерпуля”] нет кандидатов, кроме Исака. Я не думаю, что он будет поддерживать уровень так же долго, как Мохамед Салах. Я думаю, “Ньюкаслу” следует продать Исака — над клубом постоянно висит туча. У нас в “Ливерпуле” была такая же ситуация с Торресом: он не хотел быть там, но в итоге остался.