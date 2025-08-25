Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»

«Такое ощущение, что [у “Ливерпуля”] нет кандидатов, кроме Исака. Я не думаю, что он будет поддерживать уровень так же долго, как Мохамед Салах. Я думаю, “Ньюкаслу” следует продать Исака — над клубом постоянно висит туча. У нас в “Ливерпуле” была такая же ситуация с Торресом: он не хотел быть там, но в итоге остался.
Исак — игрок, который хочет выиграть Лигу чемпионов. Когда в команде есть игрок, который не хочет быть там, это может стать настоящим кошмаром«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля” в эфире Sky Sports.