Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.99
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Бояринцев станцевал после гола «Ротора» в ворота «Торпедо». Волгоградцы победили 3:0

Волгоградский клуб крупно обыграл «Торпедо» в 6-м туре Pari Первой лиги (3:0), отличились Илья Сафронов, Артем Симонян и Дмитрий Сасин. После гола Сасина главный тренер «Ротора» Бояринцев радостно станцевал прямо в тренерской зоне.

Источник: Спортс"

После шести туров «Ротор» идет 6-м в Первой лиге, «Торпедо» находится на 14-м месте. В следующем матче волгоградцы 30 августа примут костромской «Спартак», «Торпедо» за день до этого сыграет в гостях с «Родиной».