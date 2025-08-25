«Пэлас» могут наказать за баннер фанатов с изображением Маринакиса. На нем владелец «Фореста» приставил пистолет к голове Гиббс-Уайта и держит портфель с надписью «Мафиянакис»

Сообщается, что в «Форест» были возмущены тем, что «Пэлас» не предпринял более строгих мер, чтобы предотвратить появление баннера во время матча, рассматривая это как проявление ксенофобии. Клуб считает, что руководство «Пэлас» могло сделать больше, чтобы предотвратить подобные акции болельщиков.