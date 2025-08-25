«Проект Васи Уткина пинают как мертвую лошадь. Он жил ради “Эгриси”, его слезы после бронзы — апофеоз всего». Маврин о роли Вилсакома в команде

Так же «Эгриси» был для Васи. Команда существовала вопреки всему. Она жила без больших денег, без суперзвезд, но у них был андеграундный шарм. И Вася его поддерживал, не вливая космических денег, а его слезы, когда они заняли третье место, это апофеоз всего.