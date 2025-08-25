Ричмонд
«Проект Васи Уткина пинают как мертвую лошадь. Он жил ради “Эгриси”, его слезы после бронзы — апофеоз всего». Маврин о роли Вилсакома в команде

Крупнейший техноблогер России присоединился к команде, которой ранее руководил Василий Уткин, в феврале этого года, а летом стал президентом клуба.

Источник: Спортс"

«Отпустите “Эгриси”. Поменяйте уже название. Проект Васи Уткина, который он делал с душой, жил этим, люди сейчас пинают и делают все, чтобы команда “Эгриси” была как мертвая лошадь.

Я изменю свое мнение, если Вилсаком станет вторым Васей Уткиным и будет жить этим проектом, а не делать это ради выгоды или просто шефства.

Азамат, например, живет своим проектом, и если отобрать у него «Десятку», то освободившееся место в душе надо будет чем-то заполнить.

Так же «Эгриси» был для Васи. Команда существовала вопреки всему. Она жила без больших денег, без суперзвезд, но у них был андеграундный шарм. И Вася его поддерживал, не вливая космических денег, а его слезы, когда они заняли третье место, это апофеоз всего.

Может быть, Вася и жил в последнее время только для того, чтобы испытать эти эмоции«, — сказал полузащитник “Амкала”.