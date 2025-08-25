Экитике забил во всех трех первых матчах за «Ливерпуль». Сегодня — «Ньюкаслу»

Сегодня 23-летний нападающий поразил ворота «Ньюкасла» в игре 2-го тура АПЛ (2:0, второй тайм). Ранее он забивал «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и «Борнмуту» в чемпионате (4:2).