Экитике забил во всех трех первых матчах за «Ливерпуль». Сегодня — «Ньюкаслу»

Таким образом, француз отличался голами во всех трех первых официальных матчах после перехода в английскую команду из «Айнтрахта». Подробную статистику Экитике можно найти здесь.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сегодня 23-летний нападающий поразил ворота «Ньюкасла» в игре 2-го тура АПЛ (2:0, второй тайм). Ранее он забивал «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и «Борнмуту» в чемпионате (4:2).
