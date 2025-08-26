«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» — 4-й, «Сити» — 6-й, «МЮ» — 16-й

«Челси» и «Ноттингем Форест» занимают 4-е и 5-е места соответственно — на их счету по 4 балла. Шестым идет «Манчестер Сити» с тремя очками.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й строчке — у него 1 балл.
Команда Микеля Артеты набрала 6 очков при общем счете 6:0 и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» благодаря лучшей разнице мячей.
