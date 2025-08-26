Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Хетафе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
6.75
П2
1.20
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
4
:
Волга
0
П1
X
П2

16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте — после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне

Английский вингер заменил Коди Гакпо в матче с «Ньюкаслом» (3:2) на 6-й добавленной ко второму тайму минуте и забил победный гол на 100-й минуте.

Источник: Спортс"

Это был второй официальный матч игрока на взрослом уровне. Он дебютировал за основную команду «красных» 11 января в игре против «Аккрингтона» в Кубке Англии (4:0).

Нгумоа перешел в «Ливерпуль» из «Челси» летом 2024 года.