Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Ливерпулю» было непросто удержать счет, мы выстояли. Нгумоа забил великолепный гол, для 16-летнего он очень хладнокровно завершает атаки"

Великолепный гол для 16-летнего парня. Рио завершил эпизод очень хладнокровно для своего возраста. В раздевалке кто-то даже пошутил, что он мог бы сначала обработать мяч, но он настолько уверен в себе. Для своих лет он потрясающе завершает атаки«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.