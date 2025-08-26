Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Ливерпулю» было непросто удержать счет, мы выстояли. Нгумоа забил великолепный гол, для 16-летнего он очень хладнокровно завершает атаки"

"Не уверен, что сегодня я вообще увидел футбольный матч. Все сводилось к стандартам, длинным забросам. Тактика, о которой я говорил перед игрой, имела мало значения.
Но мне понравилось, как мы держались. Первые полчаса, 45 минут были очень тяжелыми, но команда не сломалась, мы выстояли.
Когда соперник остался вдесятером, можно было ожидать, что это станет для нас большим плюсом. Но если вратарь исполняет каждый стандарт, то численное преимущество почти не помогает. Поэтому нам было так непросто удержать счет 2:0.
Великолепный гол для 16-летнего парня. Рио завершил эпизод очень хладнокровно для своего возраста. В раздевалке кто-то даже пошутил, что он мог бы сначала обработать мяч, но он настолько уверен в себе. Для своих лет он потрясающе завершает атаки«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.