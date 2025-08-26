Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»

"Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились.
Подготовка к сегодняшнему матчу была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени. Сегодня я немного устал после матча, поговорить о трансферах еще успеем".
Об эмоциях.
«Хорошо, что они есть — они помогают отвлечься от мыслей, которых у меня слишком много. Вернуться в качестве тренера на “Сан-Сиро”, где я писал историю этого клуба… Но я не смотрю в прошлое, на мне лежит большая ответственность», — сказал Киву.