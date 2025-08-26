Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»

«Хорошо, что они есть — они помогают отвлечься от мыслей, которых у меня слишком много. Вернуться в качестве тренера на “Сан-Сиро”, где я писал историю этого клуба… Но я не смотрю в прошлое, на мне лежит большая ответственность», — сказал Киву.