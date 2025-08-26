Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
4
:
Волга
0
П1
X
П2

Ван Дейк о подкате Гордона: «Если это не красная, то я ничего не смыслю в футболе. Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору, но такое случается»

Команда под руководством Арне Слота выиграла матч 2-го тура АПЛ со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

На 45-й минуте вингер хозяев Энтони Гордон сбил Вирджил ван Дейка возле центра поля, подбежав к защитнику гостей сзади. Главный арбитр встречи Саймон Хупер сначала показал англичанину желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока.

"Я сказал ему: если за это не дают красную, тогда я ничего не понимаю в футболе. Уже само по себе странно, что арбитру пришлось идти к монитору. Но, слушайте, к сожалению, такие вещи случаются в футболе.

Хотел он того или нет — это уже произошло. Идем дальше«, — сказал капитан “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк.