Ван Дейк о подкате Гордона: «Если это не красная, то я ничего не смыслю в футболе. Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору, но такое случается»

На 45-й минуте вингер хозяев Энтони Гордон сбил Вирджил ван Дейка возле центра поля, подбежав к защитнику гостей сзади. Главный арбитр встречи Саймон Хупер сначала показал англичанину желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока.
"Я сказал ему: если за это не дают красную, тогда я ничего не понимаю в футболе. Уже само по себе странно, что арбитру пришлось идти к монитору. Но, слушайте, к сожалению, такие вещи случаются в футболе.
Хотел он того или нет — это уже произошло. Идем дальше«, — сказал капитан “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк.