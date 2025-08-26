Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
4
:
Волга
0
П1
X
П2

Варди интересен «Кремонезе». Стороны провели переговоры, 38-летний форвард рассматривает варианты в Серии А (Джанлука Ди Марцио)

Стороны провели предварительные переговоры, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

38-летний экс-форвард «Лестера», являющийся свободным агентом, рассматривает варианты в Италии. Им интересуются несколько команд.

В прошлом сезоне АПЛ англичанин забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах. Его подробная статистика — здесь.