Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.07
П2
1.43
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.45
П2
1.60
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»

После 6 туров команда под руководством Фабио Челестини набрала 14 очков и идет на 2-м месте в таблице Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В следующем матче московский клуб сыграет с лидером таблицы и действующим чемпионом лиги «Краснодаром» (15 очков).

— ЦСКА поднялся на вторую строчку, обогнав «Локомотив». По игре армейцы сейчас больше нравятся, чем «железнодорожники»?

— Конечно. Они на голову выше по всем линиям. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у ЦСКА, то сейчас не смогу этого сделать. Даже вопросов тут не возникает. Все футболисты находится на своих местах и выполняют свои обязанности.

Плюс присутствует сумасшедшая игровая дисциплина. Поэтому на данный момент считаю команду Челестини первым претендентом на чемпионство.

— В следующем туре мы увидим битву за лидерство с «Краснодаром». Пишут, что «быки» выглядят по игре даже сильнее, чем в прошлом чемпионском сезоне. Они будут фаворитами?

— Южане тоже сделали приобретения для усиления. И это для них очень хорошо, потому что создалась серьезная конкуренция в команде. Мне казалось, что «быки» могут посыпаться, потому что из того состава уже все выжали. А тут пришло пополнение.

Но если говорить о предстоящем матче, ЦСКА будет играть на своем поле и добьется победы. И не стоит смотреть на то, что в предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» 6:0. Там команда сейчас совсем плохая. Она потеряла концентрацию, потом плюнула. Вот и попала под раздачу. А южане разыгрались, — сказал бывший игрок ЦСКА.