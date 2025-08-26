КЧМ-2029 пройдет летом — не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)

Такое решение, скорее всего, приведет к автоматическому отклонению заявки Катара на проведение турнира. Отмечается, что претендовать на его организацию могут Испания и Марокко.
Кроме того, ФИФА уведомила конфедерации, что в турнире 2029 года планируется участие большего числа команд, чем в этом году. В турнире в США приняли участие 32 команды, а победителем стал «Челси», получивший 85 миллионов фунтов призовых.
Утверждается, что в расширении числа участников турнира до 48 команд заинтересованы сами клубы. При этом именно такое количество на турнире 2029 года не гарантировано.
ФИФА также изучает вариант с расширением числа участников за счет проведения отборочных матчей плей-офф за право участия в турнире. В международной федерации считают, что такие игры могут привлечь больше внимания к соревнованию и повысить стоимость телевизионных прав.
В организации считают успешным опыт этого года, когда из-за отстранения мексиканского «Леона», матч плей-офф за участие в турнире провели «Лос-Анджелес» (США) и «Америка» (Мексика).
Ожидается, что формат с раундом плей-офф из одного матча создаст меньше неудобств для игроков, чем увеличение числа матчей с 64 до 104 при увеличении числа участников основного турнира с 32 до 48.
Отмечается, что в будущем ФИФА может перейти к проведению КЧМ раз в 2 года, а не в 4. Но этот вопрос будет обсуждаться только после 2030 года.