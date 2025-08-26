Экс-защитник «Реала» Васкес станет игроком «Байера» (Фабрицио Романо)

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, «Байер» уже договорился с игроком. Кроме того, состоялось и медицинское обследование.
О подписании контракта будет официально объявлено во вторник.
Со статистикой Васкеса можно ознакомиться здесь.
В июле 34-летний футболист покинул мадридский клуб, в составе которого выиграл 23 трофея. Он стал свободным агентом.
