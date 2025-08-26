Де Брюйне о том, что Модрич может дать «Милану»: «Все. У Луки невероятная карьера. Он не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое»

34-летний де Брюйне стал игроком «Наполи» после 10 сезонов в «Манчестер Сити».
— Что 39-летний Модрич может привнести в «Милан»?
— Все. У него невероятная карьера, и он по-прежнему чувствует себя способным играть на самом высоком уровне.
Когда игрок привносит свой опыт, команда может только стать сильнее. Лука не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое.
Он может передать то, чему научился в Испании или Англии. Я могу сделать то же самое — в Премьер-лиге другая философия, и я могу объяснить, как там все устроено. Это может помочь нашим партнерам, — сказал де Брюйне.