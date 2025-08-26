Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.96
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.51
П2
1.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.65
П2
4.15
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.64
П2
9.75
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Де Брюйне о том, что Модрич может дать «Милану»: «Все. У Луки невероятная карьера. Он не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое»

39-летний хорватский полузащитник перешел в миланский клуб после 13 сезонов в «Реале».

34-летний де Брюйне стал игроком «Наполи» после 10 сезонов в «Манчестер Сити».

— Что 39-летний Модрич может привнести в «Милан»?

— Все. У него невероятная карьера, и он по-прежнему чувствует себя способным играть на самом высоком уровне.

Когда игрок привносит свой опыт, команда может только стать сильнее. Лука не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое.

Он может передать то, чему научился в Испании или Англии. Я могу сделать то же самое — в Премьер-лиге другая философия, и я могу объяснить, как там все устроено. Это может помочь нашим партнерам, — сказал де Брюйне.