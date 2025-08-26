Ричмонд
Пети о Ямале: «Феномен, напоминает молодого Месси. Ламин возьмет “Золотой мяч”, если сохранит такой уровень. Для настоящего признания ему нужно выиграть ЛЧ»

— Как вы оцениваете уровень Ламина Ямаля? Как его вообще можно остановить?

Источник: Спортс"

— Он очень напоминает молодого Месси на правом фланге. Каждый раз, когда мяч у него, возникает чувство опасности. Обычно он стягивает на себя двух, а то и трех соперников, освобождая зоны для партнеров.

Именно поэтому «Барса» так непредсказуема: с Ямалем, Рафиньей и мощной серединой поля угроза идет отовсюду. Я видел, как соперники пытались перекрывать его с помощью двух-трех игроков, но это не работает.

В его возрасте он уже феномен. Если сохранит такой уровень, то наверняка возьмет «Золотой мяч». И он сам понимает: нужно подтверждать класс и в клубе, и в сборной.

Тем более впереди чемпионат мира — еще одна цель для него. Но для настоящего признания ему нужно выиграть Лигу чемпионов, — сказал экс-хавбек «Челси».

Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
