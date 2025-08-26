Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.67
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
5.90
X
2.50
П2
2.15
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.32
П2
8.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.93
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.10
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Пети о Ямале: «Он напоминает мне Месси — всегда создает опасность, касаясь мяча. Для его возраста Ламин феноменален. Если он сохранит этот уровень, то выиграет “Золотой мяч”

— Что вы думаете об уровне Ламина Ямаля? Как его можно остановить?

Источник: Спортс"

— Он напоминает мне Месси на правом фланге. Каждый раз, когда он касается мяча, он создает опасность. Обычно он выманивает двух или даже трех соперников в свою зону, что открывает пространство для его партнеров. Вот почему «Барса» так опасна. С Рафиньей и отличной полузащитой угроза может исходить откуда угодно. Я видел, как многие команды пытались защищаться, выставляя против Ямаля двух-трех игроков, но это не срабатывало.

Для его возраста он феноменален. Если он сохранит этот уровень, то выиграет «Золотой мяч». И он знает, что должен поддерживать [уровень] как в «Барсе», так и в сборной Испании. В конце сезона его ждет чемпионат мира, еще одна важная цель для него. Но чтобы по-настоящему заявить о себе, ему нужно выиграть Лигу чемпионов, — сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Франции.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше