Пети о Ямале: «Он напоминает мне Месси — всегда создает опасность, касаясь мяча. Для его возраста Ламин феноменален. Если он сохранит этот уровень, то выиграет “Золотой мяч”

— Он напоминает мне Месси на правом фланге. Каждый раз, когда он касается мяча, он создает опасность. Обычно он выманивает двух или даже трех соперников в свою зону, что открывает пространство для его партнеров. Вот почему «Барса» так опасна. С Рафиньей и отличной полузащитой угроза может исходить откуда угодно. Я видел, как многие команды пытались защищаться, выставляя против Ямаля двух-трех игроков, но это не срабатывало.