Экс-форвард США Аду о Ямале: «Если уж ты едешь в отпуск с женщиной постарше, пусть это будет твоя мама! Каждая мелочь, которую он делает, будет обсуждаться — это отвлекает от игры»

"Я даже представить себе не могу, каково ему там, в Испании. Наверное, давление усилено в 1000 раз, потому что там это национальный вид спорта. Он играет за самую большую команду, это национальный вид спорта — куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, все взгляды прикованы к нему.

Источник: Спортс"

"Я даже представить себе не могу, каково ему там, в Испании. Наверное, давление усилено в 1000 раз, потому что там это национальный вид спорта. Он играет за самую большую команду, это национальный вид спорта — куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, все взгляды прикованы к нему. И это тяжело. Когда молодой игрок оказывается в подобной ситуации, с этим очень, очень трудно справиться.

Я бы посоветовал ему просто усердно трудиться, тренироваться и просто сосредоточиться на своем ремесле. Потому что будет много отвлекающих факторов. И я уверен, что они есть и сейчас. Я видел в газетах, что он проводил отпуск с женщиной, которая намного старше его, или что-то в этом роде, и все об этом говорят. Каждая мелочь, которую он делает, будет обсуждаться.

Если уж ты едешь в отпуск с женщиной постарше, пусть это будет твоя мама! Потому что сейчас, что бы ты ни делал, об этом будут говорить, и это будет сильно отвлекать. Поэтому ты не хочешь, чтобы это стало частью твоего образа как игрока. Ты этого не хочешь. Ты хочешь сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Когда я был молод, я совершал много ошибок. Я тусовался с друзьями, и кто-то сфотографировал меня на вечеринке или где-то еще, и это стало большой сенсацией. Я не думал, что будет так, но это стало важной темой. И затем распространяется посыл, что ты не сосредоточен на своей игре, что ты просто тусуешься со своими друзьями и ходишь на вечеринки", — сказал бывший нападающий сборной США.

Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения — с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой.