Экс-форвард США Аду о Ямале: «Если уж ты едешь в отпуск с женщиной постарше, пусть это будет твоя мама! Каждая мелочь, которую он делает, будет обсуждаться — это отвлекает от игры»

Если уж ты едешь в отпуск с женщиной постарше, пусть это будет твоя мама! Потому что сейчас, что бы ты ни делал, об этом будут говорить, и это будет сильно отвлекать. Поэтому ты не хочешь, чтобы это стало частью твоего образа как игрока. Ты этого не хочешь. Ты хочешь сосредоточиться на том, что происходит на поле.