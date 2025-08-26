Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.05
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

«Ман Сити» предложил 15 млн евро за Доннарумму, но «ПСЖ» не соглаcится на «безумные суммы». Клуб АПЛ может зимой дать еще меньше или подписать вратаря бесплатно в 2026-м (L"Equipe)

L"Equipe сообщает, что вратарь готов числиться в нынешней команде до января, если не найдется подходящий ему вариант, но все же предпочел бы уйти.

Источник: Спортс"

По данным некоторых источников газеты, «Манчестер Сити» недавно предложил за итальянца 15 млн евро, но этого явно недостаточно. Отмечается, что «ПСЖ» не станет соглашаться на «безумные суммы».

«25 млн, может, 30 млн — хотя и это будет считаться большой уступкой», — сообщили источники.

«Манчестер Сити» спешить не собирается и может отложить переговоры до зимы, а уже тогда предложить еще меньшую сумму. Также «горожане» могут просто подписать Доннарумму в качестве свободного агента летом 2026 года, если к тому моменту Джанлуиджи не найдет других вариантов.