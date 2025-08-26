По данным некоторых источников газеты, «Манчестер Сити» недавно предложил за итальянца 15 млн евро, но этого явно недостаточно. Отмечается, что «ПСЖ» не станет соглашаться на «безумные суммы».
«25 млн, может, 30 млн — хотя и это будет считаться большой уступкой», — сообщили источники.
«Манчестер Сити» спешить не собирается и может отложить переговоры до зимы, а уже тогда предложить еще меньшую сумму. Также «горожане» могут просто подписать Доннарумму в качестве свободного агента летом 2026 года, если к тому моменту Джанлуиджи не найдет других вариантов.