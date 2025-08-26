Ричмонд
Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. “Ахмат” должен побороться за выход из группы»

Клуб из Грозного одержал победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

"Результатом мы довольны, но во втором тайме мы отдали инициативу. Понятно, что мы это сделали в какой‑то степени сознательно, но чуть‑чуть сели и уже не было такой контригры, которой мы хотели. Мы должны побороться за выход из группы.

Молодцы, ребята, но поговорим. Это из той серии, когда нужно кое о чем потом поговорить. А теперь пять минут радуемся и готовимся к следующей игре«, — сказал главный тренер “Ахмата”.

«Ахмат» при Черчесове победил в 3 из 5 игр. До смены тренера грозненцы проиграли все 4 матча.