Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. “Ахмат” должен побороться за выход из группы»

"Результатом мы довольны, но во втором тайме мы отдали инициативу. Понятно, что мы это сделали в какой‑то степени сознательно, но чуть‑чуть сели и уже не было такой контригры, которой мы хотели. Мы должны побороться за выход из группы.
Молодцы, ребята, но поговорим. Это из той серии, когда нужно кое о чем потом поговорить. А теперь пять минут радуемся и готовимся к следующей игре«, — сказал главный тренер “Ахмата”.
«Ахмат» при Черчесове победил в 3 из 5 игр. До смены тренера грозненцы проиграли все 4 матча.