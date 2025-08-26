«Подкупить судей? Сказать ребятам забиться в штрафной? Какая альтернатива? Я знал, что не поменяю за месяц, и сказал, что мне нужны усиления и время». Шпилевский об игре «Пари НН»

— Я знал, куда иду. Знал, что не поменяю за месяц, и сказал, что мне нужны усиления и время. Сейчас мы проиграли «Динамо» и «Спартаку», дальше матч с «Зенитом». Но какая альтернатива? Сказать ребятам, что нужно забиться в штрафной? Или нужно подкупить судей? Я доволен нашим перформансом. Я люблю говорить правду. Я недоволен, что новички приехали поздно, но мы обговаривали совсем другое. Но сдаваться я не буду, не буду и план Б искать.