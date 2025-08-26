Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»

Он на верном пути. И он очень умен.
Конечно, он еще очень молод и должен учиться у других. Мы его поддерживаем. Я убежден, что он станет одним из лучших игроков в истории футбола«, — сказал главный тренер “Барселоны” при получении приза от Bild.
"Ламин — абсолютный гений. Особенно учитывая его возраст. В 18 лет он уже определяет исход матчей.
