Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить за хавбека «Реала», приоритет — подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)

Теперь, как сообщает COPE, единственная цель Себальоса — играть в следующем сезоне за «Бетис».
Испанец уже выступал в системе клуба с 2012 по 2017 год.
Утверждается, что перед тем, как отказать «Марселю», Дани обратился к «Бетису» через свое окружение, чтобы сообщить, что он может покинуть «Реал» за сумму, близкую к 10−12 миллионам евро.
Однако клуб из Севильи не готов платить за трансфер игрока, и это подписание не является приоритетом.
В настоящее время команда сосредоточена на заключении контракта с Антони из «Манчестер Юнайтед». Следующим, согласно плану, будет подписание полузащитника, но более оборонительного характера.