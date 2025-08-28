Ричмонд
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить за хавбека «Реала», приоритет — подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)

Ранее стало известно, что «Марсель» планировал взять 29-летнего полузащитника в аренду с обязательным выкупом за 11+4 млн евро. «Реал» устроило это предложение, но от трансфера отказался сам футболист.

Источник: Спортс"

Теперь, как сообщает COPE, единственная цель Себальоса — играть в следующем сезоне за «Бетис».

Испанец уже выступал в системе клуба с 2012 по 2017 год.

Утверждается, что перед тем, как отказать «Марселю», Дани обратился к «Бетису» через свое окружение, чтобы сообщить, что он может покинуть «Реал» за сумму, близкую к 10−12 миллионам евро.

Однако клуб из Севильи не готов платить за трансфер игрока, и это подписание не является приоритетом.

В настоящее время команда сосредоточена на заключении контракта с Антони из «Манчестер Юнайтед». Следующим, согласно плану, будет подписание полузащитника, но более оборонительного характера.