Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу — не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»

"Я глубоко разочарован предложениями о проведении матчей национальных лиг за пределами Европы.
Сегодня я поговорил с представителем группы болельщиков FansEurope, чтобы выразить свою солидарность и ясно дать понять, что буду поддерживать футбольных болельщиков, особенно в Испании (говоря о матче «Барселоны» и «Вильярреала») и Италии (учитывая матч «Милана» и «Комо»).
На Спортивном форуме ЕС в Кракове я пообещал, что болельщики будут в полной мере участвовать в обсуждениях спорта и управления.
Для меня очевидно: европейские соревнования должны проводиться в Европе. Европейский футбол должен оставаться в Европе.
Как комиссар и как преданный футбольный болельщик, я считаю, что клубы обязаны большей частью своих успехов своим преданным болельщикам и местным сообществам. Это первое серьезное испытание для руководителей со времен Суперлиги.
Сильные клубы, ориентированные на местное сообщество, — это сердце европейской спортивной модели. Перенос соревнований за границу — это не инновация, а предательство", — написал в соцсетях комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Стоит отметить, что мнение мальтийского комиссара ЕС репостнул аккаунт Еврокомиссии в Испании.