Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу — не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»

Ранее, в частности, сообщалось о планах провести матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США, а также игру Серии А с участием «Милана» и «Комо» в Австралии.

Источник: Спортс"

"Я глубоко разочарован предложениями о проведении матчей национальных лиг за пределами Европы.

Сегодня я поговорил с представителем группы болельщиков FansEurope, чтобы выразить свою солидарность и ясно дать понять, что буду поддерживать футбольных болельщиков, особенно в Испании (говоря о матче «Барселоны» и «Вильярреала») и Италии (учитывая матч «Милана» и «Комо»).

На Спортивном форуме ЕС в Кракове я пообещал, что болельщики будут в полной мере участвовать в обсуждениях спорта и управления.

Для меня очевидно: европейские соревнования должны проводиться в Европе. Европейский футбол должен оставаться в Европе.

Как комиссар и как преданный футбольный болельщик, я считаю, что клубы обязаны большей частью своих успехов своим преданным болельщикам и местным сообществам. Это первое серьезное испытание для руководителей со времен Суперлиги.

Сильные клубы, ориентированные на местное сообщество, — это сердце европейской спортивной модели. Перенос соревнований за границу — это не инновация, а предательство", — написал в соцсетях комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Стоит отметить, что мнение мальтийского комиссара ЕС репостнул аккаунт Еврокомиссии в Испании.