Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки “МЮ” сделали заявление, начав матч безо всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»

— В итоге неважно, отыгрались мы или нет, важны сигналы, которые команда показала во время игры, особенно в ее начале. Я считаю, что лучшая команда победила — единственная команда, которая была на поле.

Источник: Спортс"

Лучшие игроки могут проиграть, потому что любая команда может обыграть любую группу игроков, и я думаю, что команда и игроки сегодня сделали громкое заявление. Вот и все. Мы проиграли, лучшая команда победила.

— Что вы имеете в виду?

— Думаю, совершенно ясно, что это за заявление, так что давайте двигаться дальше. Я считаю, что всем очевидно, что произошло сегодня.

Мы начали игру безо всякой интенсивности, вся идея давления была утрачена, мы выглядели полностью потерянными, и поэтому я думаю, что игроки сделали очень громкое заявление, — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.