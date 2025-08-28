Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки “МЮ” сделали заявление, начав матч безо всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»

Лучшие игроки могут проиграть, потому что любая команда может обыграть любую группу игроков, и я думаю, что команда и игроки сегодня сделали громкое заявление. Вот и все. Мы проиграли, лучшая команда победила.
— Что вы имеете в виду?
— Думаю, совершенно ясно, что это за заявление, так что давайте двигаться дальше. Я считаю, что всем очевидно, что произошло сегодня.
Мы начали игру безо всякой интенсивности, вся идея давления была утрачена, мы выглядели полностью потерянными, и поэтому я думаю, что игроки сделали очень громкое заявление, — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.