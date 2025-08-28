Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол"

"Был кубковый футбол — это чувствовалось. Все было не так плохо с точки зрения игры. Поздравляю соперника с тем, как они сражались.
Они боролись не покладая рук и могут собой гордиться. У меня было предчувствие в концовке, что один из моментов мы сможем реализовать. Но при этом их вратарь сыграл невероятно.
Соперник воспользовался моментами. Никогда не бывает достаточно вести 2:0. Всегда нужно стремиться забить третий гол.
Но мы сохраняли спокойствие и продолжали создавать моменты. Игра была неидеальной, но мы прошли дальше, и это самое главное«, — сказал главный тренер “Баварии” Венсан Компани.