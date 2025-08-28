«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда

Командам еще предстоит согласовать детали сделки, но немецкий клуб возьмет на себя всю зарплату Николаса Джексона.
В прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ.
«Бавария» и «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров о переходе 24-летнего нападающего в мюнхенский клуб.
