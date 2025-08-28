«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»

Манкунианцы впервые в рамках турнира вылетели от команды четвертого дивизиона Англии.
В нынешнем сезон «Манчестер Юнайтед» еще не выиграл ни одного из трех матчей (1 ничья, 2 поражения).
Позор «МЮ»: вылетели от 4-й лиги. Кааак?
Команда тренера Рубена Аморима уступила «Гримсби Таун» (2:3, по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.
