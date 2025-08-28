Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»

Команда тренера Рубена Аморима уступила «Гримсби Таун» (2:3, по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

Манкунианцы впервые в рамках турнира вылетели от команды четвертого дивизиона Англии.

В нынешнем сезон «Манчестер Юнайтед» еще не выиграл ни одного из трех матчей (1 ничья, 2 поражения).

Позор «МЮ»: вылетели от 4-й лиги. Кааак?