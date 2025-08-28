Моуринью о непроходе в ЛЧ: «Фенербахче» проиграл более сильной команде. Не хочу рассматривать травму Семеду и красную Талиски как факторы поражения"

«Бенфика» — более сильная и опытная команда. Они знают, как играть такого рода матчи.
Безусловно, мы расстроены тем, что не смогли победить, но могу сказать, что «Фенербахче» проиграл более сильной команде.
В первом матче команды были равны, но во второй игре «Бенфика» была лучше.
Возможно, во втором тайме ответного матча мы были немного лучше соперника. Но мы остались вдесятером в момент, когда контролировали ситуацию. Тогда мы и проиграли матч.
Когда мы начали набирать обороты во втором тайме, красная карточка Талиски негативно на нас повлияла.
Но я не хочу рассматривать травму Нелсона Семеду в начале матча и красную карточку Талиски как факторы поражения«, — сказал главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью.