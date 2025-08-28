Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.76
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2

Саттон про игру Онана против «Гримсби»: «Как Аморим может доверять вратарю после такого? Все бы согласились с тем, что “МЮ” нужен новый первый номер»

Андре Онана сыграл за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Гримсби Таун» (2:3, по пенальти) в Кубке английской лиги.

Источник: Спортс"

Бывший нападающий клубов АПЛ ответил на вопрос о том, нужно ли манкунианцам подписать нового первого вратаря.

"Думаю, что все бы с этим согласились. Алтай Байындыр нервничает после подач. Андре Онана получил шанс, но у него есть провалы в концентрации.

Не знаю, думал ли Андре о том, что сможет проявить себя в этом матче, и это бы далось ему легко, но это оказалось совсем не так.

Как Рубен Аморим может доверять вратарю после такой игры? Но опять же — дело не только в одном вратаре", — сказал Крис Саттон.