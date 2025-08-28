Саттон про игру Онана против «Гримсби»: «Как Аморим может доверять вратарю после такого? Все бы согласились с тем, что “МЮ” нужен новый первый номер»

Бывший нападающий клубов АПЛ ответил на вопрос о том, нужно ли манкунианцам подписать нового первого вратаря.
"Думаю, что все бы с этим согласились. Алтай Байындыр нервничает после подач. Андре Онана получил шанс, но у него есть провалы в концентрации.
Не знаю, думал ли Андре о том, что сможет проявить себя в этом матче, и это бы далось ему легко, но это оказалось совсем не так.
Как Рубен Аморим может доверять вратарю после такой игры? Но опять же — дело не только в одном вратаре", — сказал Крис Саттон.