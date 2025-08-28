Ричмонд
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.16
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Ноа
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.09
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Фредрикстад
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.80
П2
1.48
Футбол. Лига конференций
19:00
Омония
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.16
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.68
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
19:30
Сигма
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2

Бускетс надеется, что Дембеле выиграет «Золотой мяч»: «Усман провел отличный сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы, был более стабилен»

В прошлом сезоне вингер «ПСЖ» забил 21 гол и сделал 6 передач в 29 матчах Лиги 1. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов и Кубок Франции.

Источник: Спортс"

«Очень рад, что у Усмана все удачно сложилось в “ПСЖ”.

Мне бы хотелось, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, но поскольку этого не произошло, я рад за тренеров и бывших партнеров по «Барсе», которые сейчас в «ПСЖ», и было приятно снова увидеть их на клубном чемпионате мира.

Усман провел отличный [прошлый] сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы. Он был более стабилен. Мы знаем, какой он футболист, какую роль играет и на что способен.

Надеюсь, он выиграет [ «Золотой мяч»]. Понятно, что есть и игроки «Барселоны», которые его тоже заслуживают, но я не знаю, за кого отдадут голоса«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны” Серджи Бускетс, выступающий за “Интер Майами”.