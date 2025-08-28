Бускетс надеется, что Дембеле выиграет «Золотой мяч»: «Усман провел отличный сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы, был более стабилен»

«Очень рад, что у Усмана все удачно сложилось в “ПСЖ”.
Мне бы хотелось, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, но поскольку этого не произошло, я рад за тренеров и бывших партнеров по «Барсе», которые сейчас в «ПСЖ», и было приятно снова увидеть их на клубном чемпионате мира.
Усман провел отличный [прошлый] сезон. Он играл гораздо лучше, чем в прошлые годы. Он был более стабилен. Мы знаем, какой он футболист, какую роль играет и на что способен.
Надеюсь, он выиграет [ «Золотой мяч»]. Понятно, что есть и игроки «Барселоны», которые его тоже заслуживают, но я не знаю, за кого отдадут голоса«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны” Серджи Бускетс, выступающий за “Интер Майами”.