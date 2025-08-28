Мостовой о «Пафосе»: «Когда-нибудь бы вышли в Лигу чемпионов, если бы в составе были обычные киприоты? Да никогда!»

«Про “Пафос” знаю — у владельца Ломакина еще есть “Родина”. В составе команды всего три киприота: два вратаря и один защитник. Вот и простой ответ, почему так получилось.
А были бы в составе обычные киприоты, когда-нибудь они бы вышли в Лигу чемпионов? Да никогда!
Что касается Наира Тикнизяна (выступающего за «Црвену Звезду» — Спортс«“), сейчас такие правила, что он будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Год поиграет там, все равно хорошо — это же еврокубки. Многие клубы за счет этого выигрывают Лигу Европы”, — сказал бывший полузащитник Александр Мостовой.
