Хавбек «Гримсби» Грин о победе над «МЮ»: «Матч надолго останется в истории клуба. Они отыгрались и сделали счет 2:2, но мы все равно ощущали себя победителями»

"Это невероятно. Думаю, что этот матч надолго останется в истории нашего клуба. Многие болельщики ждали этот матч с нетерпением. Мы тоже. Поэтому эта игра останется с нами навсегда.
Мы повели 2:0 и все, наверное, были удивлены, оказавшись в такой ситуации. Соперник отыгрался, сделал счет 2:2. Но мы все равно ощущали себя командой-победителем, и сохраняли это чувство до самого завершения матча.
Перед серией пенальти тренер сказал нам: «Ребята, все давление оказывается на них». И это было действительно так«, — сказал полузащитник “Гримсби Таун” Киран Грин.
Позор «МЮ»: вылетели от 4-й лиги. Кааак?